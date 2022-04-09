Байдену напомнили о его возрасте после заявления о готовности воевать на Украине

Журналист Fox News Карлсон усомнился в способности Байдена участвовать в военных действиях

Американский телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению журналиста, подобное заявление выглядит нелепо. Карлсон напомнил, что осенью 2022 года американскому лидеру исполнится восемьдесят лет. В связи с этим он усомнился в способности Байдена участвовать в военных действиях.

По мнению телеведущего, такое заявление является выгодным для главы Белого дома раскачиванием ситуации. Однако на деле оно может обернутся катастрофой для американцев.

Ранее Карлсон заявил, что Джо Байден «намеренно разжигает» конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание общественности от энергетических реформ внутри страны.