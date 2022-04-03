В США назвали планы Байдена в украинском конфликте

Fox News: Байден разжигает конфликт на Украине, отвлекая внимание от реформы энергетики

Президент США Джо Байден «намеренно разжигает» конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание общественности от энергетических реформ внутри страны. Планы администрации Белого дома назвал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

По мнению Карлсона, команда президента проводит реформу перехода от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников. Ведущий считает, что ради оправдания радикализма политики Байден специально смещает фокус внимания простых американцев с внутренней политики на внешнюю.

«Почему вторжение в далекую восточноевропейскую страну вдруг стало самым крупным событием, которое когда-либо происходило в нашей стране, в Америке? Это немного странно, особенно учитывая все, что у нас сейчас происходит в США», — задается вопросом телеведущий.

Карлсон добавил, что Байден, «помогая» украинской армии в поставках вооружения, вводя антироссийские санкции и обвиняя Кремль в росте цен на американский бензин, на самом деле вредит простым американцам.

Ранее в апреле журналист Колум Линч заявил, что США не удалось объединить мир против России во время специальной операции на Украине. По его словам, кроме друзей и партнеров Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не поддерживает кампанию по изоляции России.