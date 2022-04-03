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В США назвали планы Байдена в украинском конфликте

Fox News: Байден разжигает конфликт на Украине, отвлекая внимание от реформы энергетики

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден «намеренно разжигает» конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание общественности от энергетических реформ внутри страны. Планы администрации Белого дома назвал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

По мнению Карлсона, команда президента проводит реформу перехода от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников. Ведущий считает, что ради оправдания радикализма политики Байден специально смещает фокус внимания простых американцев с внутренней политики на внешнюю.

«Почему вторжение в далекую восточноевропейскую страну вдруг стало самым крупным событием, которое когда-либо происходило в нашей стране, в Америке? Это немного странно, особенно учитывая все, что у нас сейчас происходит в США», — задается вопросом телеведущий.

Карлсон добавил, что Байден, «помогая» украинской армии в поставках вооружения, вводя антироссийские санкции и обвиняя Кремль в росте цен на американский бензин, на самом деле вредит простым американцам.

Ранее в апреле журналист Колум Линч заявил, что США не удалось объединить мир против России во время специальной операции на Украине. По его словам, кроме друзей и партнеров Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не поддерживает кампанию по изоляции России.

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Дарья Рыбак
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