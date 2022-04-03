Журналист обвинил США в неспособности объединить мир против России
Журналист Колум Линч заявил, что США не удалось объединить мир против России во время специальной операции на Украине. Об этом пишет Foreign Policy (FP).
Корреспондент издания обвинил США в неспособности объединить мир против России. По его словам, кроме друзей и партнеров Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не поддерживает кампанию по изоляции России.
«У многих стран есть исторические связи с Москвой, от которых они не готовы отказаться, и они опасаются, что экономическая блокада России причинит сильный ущерб им самим, вызвав рост цен на продовольствие и топливо и посеяв семена для еще большего голода и нестабильности в пределах их собственных границ», — заявил он.
Журналист добавил, что ряд государств недовольны политикой военных интервенций США на Ближнем Востоке. Именно поэтому ведущие страны Азии и Африки стремятся поддерживать сотрудничество не только со Штатами, но и Россией. Кроме того, некоторые партнеры США отказались от прямой поддержки Вашингтона.
«Нигде двойственность отношения не была столь очевидной, как на Ближнем Востоке, где ключевые стратегические союзники США — Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее», — отметил Линч.
По мнению корреспондента, отношения США и арабских стран ухудшились из-за позиции администрации президента Джо Байдена по войне в Йемене и внутренним делам ближневосточных государств. Кроме того, позицию Штатов не поддержала Индия, отказавшаяся голосовать за антироссийскую резолюцию в ООН.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).