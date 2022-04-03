Журналист обвинил США в неспособности объединить мир против России

Корреспондент FP Линч заявил, что США не сплотили мир против России из-за Украины

Журналист Колум Линч заявил, что США не удалось объединить мир против России во время специальной операции на Украине. Об этом пишет Foreign Policy (FP).

Корреспондент издания обвинил США в неспособности объединить мир против России. По его словам, кроме друзей и партнеров Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не поддерживает кампанию по изоляции России.

«У многих стран есть исторические связи с Москвой, от которых они не готовы отказаться, и они опасаются, что экономическая блокада России причинит сильный ущерб им самим, вызвав рост цен на продовольствие и топливо и посеяв семена для еще большего голода и нестабильности в пределах их собственных границ», — заявил он.

Журналист добавил, что ряд государств недовольны политикой военных интервенций США на Ближнем Востоке. Именно поэтому ведущие страны Азии и Африки стремятся поддерживать сотрудничество не только со Штатами, но и Россией. Кроме того, некоторые партнеры США отказались от прямой поддержки Вашингтона.

«Нигде двойственность отношения не была столь очевидной, как на Ближнем Востоке, где ключевые стратегические союзники США — Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее», — отметил Линч.

По мнению корреспондента, отношения США и арабских стран ухудшились из-за позиции администрации президента Джо Байдена по войне в Йемене и внутренним делам ближневосточных государств. Кроме того, позицию Штатов не поддержала Индия, отказавшаяся голосовать за антироссийскую резолюцию в ООН.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).