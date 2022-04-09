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Байден подписал законопроект о запрете импорта российских энергоносителей

Президент США Байден подписал законопроект, запрещающий импорт российских энергоносителей

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, которые ранее одобрил конгресс. Кроме того, вводится запрет на импорт российских энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Подчеркивается, что он подписал «Закон о прекращении импорта российской нефти» и «Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией», который дает возможность администрации США устанавливать пошлины выше, чем для остальных стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО). Данные меры предприняты в связи с российской военной спецоперацией на Украине и преследуют цель усилить давление на Москву и Минск.

Ранее пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагон стремится избежать дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном в военной сфере. По его словам, США учитывают при поддержке Украины тот факт, что Россия является ядерной державой.

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Марина Совина
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