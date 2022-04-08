Пентагон заявил о стремлении избежать эскалации с Россией при поддержке Украины

Представитель Пентагона Кирби: США стремятся избежать эскалации с РФ при поддержке Украины

Пентагон стремится избежать дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном в военной сфере, заявил пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби на брифинге, пишет РИА Новости.

По его словам, США учитывают при поддержке Украины тот факт, что Россия является ядерной державой. Он раскритиковал заявления членов Конгресса США, которые в последнее время призывают чуть ли не к прямому военному вмешательству Вашингтона на Украине.

Как уточнил Кирби, министр обороны США Ллойд Остин вступил в должность с единственной задачей — защищать страну. «Часть защиты страны — это управление эскалацией. И, если бы он не думал о потенциальной эскалации, о том, куда это может завести, то ему и не надо было бы находиться на данном посту», — объяснил пресс-секретарь.

По его словам, «ставки очень высоки».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что война с Россией не входит в интересы США. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля.

