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В Белом доме прокомментировали возможность войны с Россией

Представитель Белого дома Псаки заявила, что война с Россией не входит в интересы США
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность войны США с Россией, сообщает РИА Новости.

На регулярном брифинге Псаки подчеркнула, что война с Россией не входит в интересы США. «Это не в наших интересах — война с Россией», — отметила она.

Представитель Белого дома напомнила, что администрация США не планирует отправлять американских военных на Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь. Он также заявил, что Штаты не намерены воевать с Россией, и пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО. Байден подчеркнул, что США будут следовать обязательствам, которые имеют перед Североатлантическим альянсом.

Марина Совина
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