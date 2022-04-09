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Россиянин на грузовике протаранил здание целлюлозно-бумажного завода

В Перми мужчина на грузовике протаранил здание целлюлозно-бумажного завода

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Перми мужчина на грузовике протаранил здание целлюлозно-бумажного завода. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, ЧП произошло 8 апреля. 60-летний работник предприятия был уволен несколько месяцев назад, и решил отомстить руководству. Он пришел на завод, завел грузовик, поставил в кабину газовый баллон, разогнался и врезался в здание заводоуправления. От удара стена здания рухнула, в кабине начался пожар, но взрыва не произошло.

Кроме самого водителя, пострадавших нет.

В июне 2021 года в Свердловской области автомобиль протаранил ворота предприятия ЗАТО Лесной и сбил находившихся на остановке КПП завода людей. Тогда погибли шесть человек, еще 15 госпитализированы. Причиной аварии стал отказ тормозов.

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Марина Совина
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