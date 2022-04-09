Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Евросоюз прекратил пропуск зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей

Евросоюз с 8 апреля прекратил пропуск автотранспорта с регистрацией в России и Белоруссии

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, передает ТАСС в субботу, 9 апреля.

В ведомстве пояснили, что таможенные службы стран Евросоюза приняли такое решение 8 апреля под предлогом пятого пакета экономических санкций. Согласно решению, прекращен допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии.

9 апреля пятый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. В новый перечень ограничений ЕС попали, в частности, концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги.

Новый блок ограничений в том числе включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Евросоюз также запретил любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Исключения предоставляются для ряда фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз прекратил пропуск зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей
Головкин нокаутировал соперника и объединил два чемпионских титула
Силуанов рассказал о создании аналога SWIFT странами БРИКС
Политолог счел маловероятным предложение США России о вступлении в НАТО
Crew Dragon с частным экипажем пристыковался к МКС
В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме
СКР опубликовал кадры допроса планировавшего взрыв моста украинского военного
Объявлено о снятии ограничений на рейсы из России в полсотни стран
Мать Собчак отреагировала на сообщения об израильском гражданстве дочери
Instagram лишился половины российских блогеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.