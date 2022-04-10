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В Евросоюзе прокомментировали сроки вступления Украины в объединение

Глава ЕК призвала быть готовыми к нестандартным шагам по вступлению Украины в ЕС

Фото: Shutterstock

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает долгие годы, однако в случае с Украиной члены объединения должны быть готовы к тому, чтобы ускорить его. Об этом пишет РИА Новости.

«Для Украины самое важное — самой решить, что она хочет делать в будущем, как хотят строить свою страну. Она хочет вступить в Евросоюз», — подчеркнула она. Фон дер Ляйен также призвала власти стран ЕС приготовиться к тому, чтобы принимать «неординарные решения».

Так она прокомментировала свою встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским и передачу ему конверта с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. По ее словам, анкета станет «базой для дискуссий в предстоящие месяцы».

Рассмотрение заявки Украины на членство в объединении пока отложили на лето, однако, по словам Зеленского, за вступление страны в ЕС уже выступают Литва, Латвия, Эстония, Польша.

Виктория Кондратьева
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