Турция пообещала не допускать военных кораблей в Черное море

Министр обороны Турции заявил, что Анкара не допустит ввода военных кораблей в Черное море

Турция будет придерживаться Конвенции Монтрё и дальше и не допустит ввода военных кораблей в Черное море. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, цитату приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу уже заявлял, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией.

Ее 19 статья подразумевает, что во время боевых действий военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы (при условии, что Турция не является стороной конфликта). Глава турецкого МИД заявил, что Анкара будет неукоснительно ее соблюдать. В соответствии с этим решением Турция отказалась пропускать российские военные корабли через Босфор и Дарданеллы еще 2 марта.