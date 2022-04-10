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Против командира бригады ВСУ возбудили уголовное дело из-за удара по Краматорску

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту ракетного удара «Точкой-У» по Краматорску

Фото: Reuters

Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ф.С. Ярошевича после удара «Точкой-У» по Краматорску. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Генпрокуратуры ДНР, Ярошевич «отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса "Точка-У" города Краматорск».

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ полковника Ф.С. Ярошевича и иных неустановленных лиц о массовой гибели людей после ракетного удара по Краматорску.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США обещают приложить необходимые усилия для того, чтобы помочь расследовать обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске. Она назвала ракетный удар по вокзалу военным преступлением, в совершении которого обвинила Россию.

Алевтина Запольская
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