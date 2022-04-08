СКР возбудил уголовное дело о массовой гибели людей в Краматорске

СКР возбудил уголовное дело о массовой гибели людей после ракетного удара в Краматорске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иных неустановленных лиц о массовой гибели людей после ракетного удара в Краматорске. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, 8 апреля 2022 года украинские военные с помощью ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом прицельно обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска Донецкой Народной Республики. В результате более 30 мирных жителей города погибли и не менее 100 получили ранения различной тяжести. Следствие считает, что к этому причастны военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, командиром бригады является полковник Ф. С. Ярошевич. В действиях полковника и его подчиненных СКР усматривает состав статьи «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором» УК РФ.

Также СКР считает, что украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» УК РФ.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело после обстрела Белгородской области запрещенными кассетными боеприпасами; в инциденте также применялись ракеты «Точка-У».