СКР возбудил дело после обстрела ракетой «Точка-У» Белгородской области

СКР возбудил дело после обстрела Белгородской области запрещенными кассетными боеприпасами

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области украинскими военными с применением ракеты «Точка-У». Об этом в четверг, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, в военном следственном отделе СКР Воронежского гарнизона считают, что действия пока неустановленных военнослужащих Вооруженных сил Украины подпадают под положения статьи о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Предварительно установлено, что украинские военные применили ракету «Точка-У» 29 марта — пуск происходил с территории Харьковской области. Всего было запущено не менее трех ракет. Уточняется, что ракеты несли кассетные поражающие элементы, которые запрещены международными конвенциями.

В результате запусков восемь россиян получили ранения, повреждена 21 единица техники. Затем последовали взрыв и пожар, из-за чего был разрушен склад на месте дислокации воинской части. В настоящий момент следователи работают над установлением личностей ответственных за эти запуски.