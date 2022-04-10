Сербия рассказала о долгих переговорах о покупке истребителей с Францией

Президент Сербии Вучич заявил, что год обсуждает покупку 12 истребителей с Францией

Сербия долгое время ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale. Кроме того, этот вопрос обсуждается с еще одной страной, рассказал президент Сербии Александар Вучич. Цитату приводит ТАСС.

Сербские власти уже год ведут переговоры о покупке еще 12 поддержанных истребителей Rafale у некой страны, а также обсуждают развитие истребительно-бомбардировочной авиации.

Кроме того, Сербия получит право приобрести вне очереди у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar.

Страна также получила ряд техники от России: с 2018 года по 2020-й она закупила или получила в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.