Микроавтобус попал в аварию на трассе в Удмуртии

В ДТП с микроавтобусом на трассе М-7 в Удмуртии погибли два человека, 14 пострадали

Микроавтобус попал в аварию на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах

В настоящий момент известно, что два человека погибли, 14 — пострадали. Авария произошла на трассе М-7. Остальные причины произошедшего выясняются сотрудниками ГИБДД.

«Микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии, два человека погибли, 14 — госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Саранске пассажирский автобус, перевозивший 55 человек, включая 48 детей, столкнулся с грузовым автомобилем. За медицинской помощью обратились трое взрослых и четверо несовершеннолетних.