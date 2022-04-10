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Микроавтобус попал в аварию на трассе в Удмуртии

В ДТП с микроавтобусом на трассе М-7 в Удмуртии погибли два человека, 14 пострадали

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Микроавтобус попал в аварию на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах

В настоящий момент известно, что два человека погибли, 14 — пострадали. Авария произошла на трассе М-7. Остальные причины произошедшего выясняются сотрудниками ГИБДД.

«Микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии, два человека погибли, 14 — госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Саранске пассажирский автобус, перевозивший 55 человек, включая 48 детей, столкнулся с грузовым автомобилем. За медицинской помощью обратились трое взрослых и четверо несовершеннолетних.

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Сергей Равин
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