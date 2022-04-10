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В Саранске автобус с детьми столкнулся с грузовиком

В Саранске пассажирский автобус с детьми столкнулся с грузовым автомобилем

Фото: МВД РФ

В Саранске пассажирский автобус, перевозивший 55 человек, включая 48 детей, столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД по региону.

Авария случилась утром в воскресенье, 10 апреля, на улице Советская. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины инцидента. Отмечается, что ДТП произошло, когда автобус выезжал со второстепенной дороги на главную. За медицинской помощью обратились трое взрослых и четверо несовершеннолетних.

В начале апреля сообщалось, что рейсовый автобус сорвался с эстакады на трассе М-9 «Балтия». Транспортное средство пробило металлическое ограждение и упало с моста, в нем находилось 20 пассажиров. После случившегося областная прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

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Сергей Равин
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