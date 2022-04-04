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Пассажирский автобус упал с моста в Подмосковье

Пассажирский автобус упал с моста в Московской области, два человека погибли

Фото: телеграм-канал «112»

Пассажирский автобус упал с моста в Московской области, по предварительным данным, два человека погибли. Об этом сообщает в понедельник, 4 апреля, ТАСС.

Все произошло на трассе М-9. По данным Telegram-канала «112», водитель автобуса не справился с управлением и пробил металлическое ограждение.

В упавшем автобусе находилось 20 человек. На месте ДТП сейчас работают медики и представители экстренных служб.

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Анна Щербакова
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