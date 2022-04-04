Пассажирский автобус упал с моста в Подмосковье
Пассажирский автобус упал с моста в Московской области, два человека погибли
Пассажирский автобус упал с моста в Московской области, по предварительным данным, два человека погибли. Об этом сообщает в понедельник, 4 апреля, ТАСС.
Все произошло на трассе М-9. По данным Telegram-канала «112», водитель автобуса не справился с управлением и пробил металлическое ограждение.
В упавшем автобусе находилось 20 человек. На месте ДТП сейчас работают медики и представители экстренных служб.