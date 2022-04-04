Названо число пострадавших в аварии с упавшим с эстакады автобусом в Подмосковье
В результате аварии с упавшим с эстакады автобусом в Волоколамске погибли два человека, еще восемь пассажиров получили различные травмы. Такое число пострадавших назвали представители Минздрава Подмосковья, сообщает телеканал «360» в понедельник, 4 апреля.
По данным ведомства, два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще у шести пассажиров зафиксированы травмы средней тяжести — ушибы или переломы, уточнили в Минздраве.
Источник ТАСС заявил о десяти пассажирах, госпитализированных после падения автобуса с эстакады в Волоколамске.
На месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи, сотрудники территориального центра медицины катастроф, а также два вертолета санавиации.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием автобуса, который сорвался с эстакады на трассе М-9 в подмосковном Волоколамске, могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением.
После случившегося областная прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.