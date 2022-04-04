Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье

Водитель упавшего с эстакады на трассе М-9 автобуса не справился с управлением

ДТП с участием автобуса, который сорвался с эстакады на трассе М-9 в подмосковном Волоколамске, могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением. Такую предварительную причину аварии назвал источник РИА Новости в экстренных службах.

По его словам, в результате аварии погибли два человека, пострадали 13. Информацию о погибших подтвердило региональное управление МЧС.

Собеседник агентства добавил, что пострадавших россиян доставляют в Волоколамскую центральную районную больницу.

Рейсовый автобус сорвался с эстакады на трассе М-9 «Балтия» в понедельник, 4 апреля. Транспортное средство пробило металлическое ограждение и упало с моста, в нем находилось 20 пассажиров. После случившегося областная прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Ранее в Пудожском районе Карелии автобус, в котором находились 19 детей, попал в аварию. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, пострадали три ребенка, их доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами.