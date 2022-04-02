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В ДТП на российской трассе погибли четыре человека

В Якутии на трассе «Вилюй» в аварии погибли четверо, пострадали три человека

Фото: Shutterstock

На трассе «Вилюй», которая находится в Якутии, скончались четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД МВД по региону.

«В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение, что сегодня на 1270-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло столкновение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столкнулись Mitsubishi L200 и Nissan X-Trail. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение со вторым легковым автомобилем.

Ранее в Пудожском районе Карелии автобус, в котором находились 19 детей, попал в ДТП. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков уточнил, что трое из детей пострадали, их госпитализировали.

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Никита Абрамов
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