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Экономист рассказал о снижении цен на ряд товаров из-за укрепления рубля

Экономист Переславский: цены на технику могут снизиться на 20–30% из-за укрепления рубля

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта. Об этом агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, прежде всего стоит отметить снижение цен на технику на 20-30 процентов, а также на продукты. Экономит объяснил, что цены на продовольствие приходят в норму во многом благодаря действиям ФАС. Он уточнил, что продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа.

Помимо этого, Переславский рассказал, что продавцы товаров по мере нормализации обстановки скорректируют свои цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе. Аналитик пояснил, что в последние недели укрепление рубля было чрезмерным, поскольку в результате реализации валютных ограничений с рынка исчезло много крупных участников, в основном покупателей иностранной валюты. В то же время экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки, добавил Бабин.

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Марина Совина
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