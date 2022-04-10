Аналитик спрогнозировал курс рубля на неделю

Аналитик Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе. Об этом пишет агентство «Прайм».

Аналитик пояснил, что в последние недели укрепление рубля было чрезмерным, поскольку в результате реализации валютных ограничений с рынка исчезло много крупных участников, в основном покупателей иностранной валюты. В то же время экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки, добавил Бабин. Все это, по его словам, привело к сильному рыночному дисбалансу и активному укреплению российской валюты.

Однако после смягчения валютных ограничений, о котором объявил Центробанк (ЦБ) 8 апреля, курс рубля возвратится «к более справедливым уровням», предупредил эксперт. По его прогнозу, в текущих условиях сильного санкционного давления и экономической неопределенности курсовое значение находится «в районе 90-100 рублей за доллар».

Ранее Центробанк России сообщил, что с 11 апреля отменит обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой.