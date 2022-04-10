Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитик спрогнозировал курс рубля на неделю

Аналитик Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе. Об этом пишет агентство «Прайм».

Аналитик пояснил, что в последние недели укрепление рубля было чрезмерным, поскольку в результате реализации валютных ограничений с рынка исчезло много крупных участников, в основном покупателей иностранной валюты. В то же время экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки, добавил Бабин. Все это, по его словам, привело к сильному рыночному дисбалансу и активному укреплению российской валюты.

Однако после смягчения валютных ограничений, о котором объявил Центробанк (ЦБ) 8 апреля, курс рубля возвратится «к более справедливым уровням», предупредил эксперт. По его прогнозу, в текущих условиях сильного санкционного давления и экономической неопределенности курсовое значение находится «в районе 90-100 рублей за доллар».

Ранее Центробанк России сообщил, что с 11 апреля отменит обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Найдено доказательство принадлежности упавшей в Краматорске «Точке-У» Украине
Экономист рассказал о снижении цен на ряд товаров из-за укрепления рубля
В Германии допустили массовую безработицу при резком отказе от российского газа
Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России
«Авиапарк» выбрал лучшие резиновые сапоги
Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты
В Крыму рассказали о распространяемых Украиной фальшивых сообщениях
Аналитик спрогнозировал курс рубля на неделю
Россиян предупредили о схемах мошенников с товарами ажиотажного спроса
В Южной Осетии пройдут выборы президента
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.