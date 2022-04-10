Россиянам предсказали курс доллара к рублю

Финансист Тузов заявил, что реальным курсом доллара станет 74 рубля

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал россиянам курс доллара к рублю. Его словам передает агентство «Прайм».

Тузов объяснил, что курс рубля к иностранным валютам — это баланс спроса и предложения. Сейчас рубль укрепляется, потому что предложение валюты превышает спрос на нее. Это происходит из-за того, что экспортеры продолжают продавать 80 процентов валютной выручки на бирже, а также из-за комиссии в 12 процентов за покупку валюты. «В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», — посчитал финансист. Он пояснил, что такой курс выгоден для Минфина, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта. По его словам, прежде всего стоит отметить снижение цен на технику на 20-30 процентов.