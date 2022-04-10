Бодибилдерша примерила мини-платья и удивилась своему нелепому внешнему виду

Бодибилдерша Пейтон Фэлеш примерила платья и удивилась своему нелепому внешнему виду

Бодибилдерша Пейтон Фэлеш примерила летние мини-платья и удивилась своему нелепому внешнему виду. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовался Daily Star.

На кадрах фитнес-модель с никнеймом @pay10falash показала два образа. Сначала девушка позировала в желтом мини-платье на тонких бретелях, напрягая мышцы и демонстрируя мускулистые ноги. По словам спортсменки, наряд выглядел смешно на ее рельефном теле.

Затем блогерша надела сарафан в красно-белую клетку виши. «Оно похоже на скатерть для пикника. Я приду на ваш пикник и заберу всю еду», — иронично отметила атлетка.

Пост Пейтон Фэлеш стал вирусным и набрал более 4,9 миллиона просмотров. Ролик привлек внимание юзеров, которые принялись обсуждать внешний вид модели. «Нахожу твой образ пугающим и привлекательным одновременно», «Мне нравится, что ты ненавидишь одежду, а не тело. Такой пример нужно подавать детям», «Ты выглядишь потрясающе! Отличная форма», — писали в комментариях.

Ранее в апреле юзеры заподозрили во лжи блогершу из Австралии, которая за семь месяцев активных тренировок избавилась от округлого живота и складок в области талии и приняла участие в соревнованиях по фитнес-бикини. Кадрами с конкурса девушка поделилась в своих соцсетях, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Модель обвинили в том, что она опубликовала фотографии другого человека.