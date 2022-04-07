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Семь месяцев тренировок изменили блогершу до неузнаваемости

Австралийка стала моделью фитнес-бикини и смутила фанатов быстрым изменением внешности

Кадр: @cbailzfit

Блогерша из Австралии изменилась до неузнаваемости спустя семь месяцев активных тренировок и смутила поклонников быстрыми переменами во внешности. На TikTok-видео девушки обратило внимание издание Daily Star.

Клэр с никнеймом cbailzfit рассказала, что в течение семи месяцев готовилась принять участие в соревнованиях по фитнес-бикини, поэтому регулярно посещала спортзал. На размещенных в сети кадрах девушка продемонстрировала, как выглядело ее тело до начала тренировок, а затем конечный результат работы в спортзале. В первом случае она позировала в облегающих топе и шортах, очках и босоножках на высоком каблуке. На кадрах были видны округлый живот блогерши, складки в области талии и ее бледная кожа, покрытая татуировками. Во втором — модель предстала на сцене спортивного конкурса в красном бикини и без рисунков на теле. При этом она обладала стройной фигурой и хорошо развитой мускулатурой.

Кадр: @cbailzfit

Девушка пояснила, что заняла в состязаниях четвертое и пятое места, обойдя соперниц. Однако из-за сильных изменений во внешности пользователи сети не поверили, что на видео запечатлен один и тот же человек. Они решили, что вместо себя блогерша засняла другую участницу конкурса. В доказательство обратного австралийка выложила закулисное фото, где она позировала с татуировками, которые не были видны во время выступления из-за яркого света и плотного слоя искусственного загара.

В марте популярная блогерша Анастасия Тупицына поделилась в TikTok результатами своего преображения с помощью косметики и удивила пользователей сети. Уроженка России, ныне живущая в Одессе, регулярно размещает видео, в которых демонстрирует, как меняет внешний вид до неузнаваемости посредством нанесения макияжа. На размещенных кадрах девушка сначала показала естественную внешность, после чего сняла себя с различными вариациями яркого или нюдового мейкапа.

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Алина Гостева
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