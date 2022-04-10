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В Госдуме предложили временно прекратить поставлять газ в Европу

Депутат Госдумы Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в Евросоюз

Фото: Bela Szandelszky / AP

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением временно прекратить поставлять газ в Евросоюз (ЕС). Об этом в воскресенье, 10 апреля, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, страны Европы продолжают свою «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России». Поэтому ответной мерой на такие недружественные действия должны последовать жесткие санкции со стороны Москвы.

«Временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — заявил депутат Госдумы и отметил.

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Из-за проведения специальной операции на Украине ряд стран Запада ввели новые санкции против Москвы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкционное давление на страну беспрецедентным.

В то же время, это способствуют тому, что Россия стала внедрять технологии, ранее приобретаемые за границей, а также ускорила программу авиапромышленности и АПК, считает пресс-секретарь президента.

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Евгения Куликова
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