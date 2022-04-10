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В российском регионе девять человек провалились под лед

В ХМАО девять человек на снегоходах провалились под лед, двое из них пропали без вести

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) девять человек провалились под лед на реке Обь во время катания на снегоходах на снегоходах. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Уточняется, что семеро, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться. Еще два человека — мужчины 36 и 46 лет — пропали без вести.

Сам инцидент произошел вечером 9 апреля. По данным следователей, компания россиян на трех снегоходах двигалась по льду к острову Раздорный, «пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

6 апреля в Красноярском крае две школьницы утонули, провалившись под лед во время прогулки по замерзшей реке Кан.

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Евгения Куликова
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