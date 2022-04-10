Полиция задержала ударившего женщину ножом курьера

МВД сообщило о задержании курьера, ударившего женщину ножом в Подмосковье

Полицейские задержали курьера, ударившего женщину ножом в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

Инцидент произошел у одного из жилых домов на улице Октября. Между курьером интернет-магазина и прохожей произошел конфликт. В результате потерпевшая получила ножевые ранения, ее госпитализировали.

Нападавшего задержали на месте. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. По словам старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольги Врадий, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, нож, допрошены свидетели. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения», — рассказала Врадий.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД России задержали в Москве гражданина Украины, которого разыскивают правоохранительные органы Чехии за разбой, совершенный им в Праге. В октябре 2012 года они с сообщниками, вооруженными пистолетом, битой и ножом, ворвались в квартиру к жителям Праги. Затем связали хозяев и заставили раскрыть им PIN-коды от банковских карт. Похитив наличные деньги, наручные часы, мобильный телефон и несколько банковских карт, налетчики скрылись на автомобиле BMW X6, принадлежащем потерпевшим.