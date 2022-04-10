Минобороны сообщило об огневых позициях националистов в Константиновке

В Минобороны рассказали об огневых позициях националистов в жилых домах Константиновки

Украинские националисты разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в двух школах, больнице и жилых домах города Константиновка Краматорского района. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение начальника Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова», — заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Ранее в воскресенье, 10 апреля, стало известно об уничтожении штаба и места базирования националистического батальона «Днепр» российскими военными. Как уточнил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, штаб находился в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области.