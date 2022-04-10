Минобороны сообщило об уничтожении базы националистического батальона на Украине

Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили штаб батальона «Днепр»

Российские военные уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель ведомства, штаб находился в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области. Удар по месту был нанесен высокоточными ракетами морского базирования. Конашенков отметил, что в место базирования батальона на днях прибыли иностранные наемники.

Ранее Минобороны сообщило, что принадлежащий Украине сухогруз «Апачи» попытался прорваться в морской порт Мариуполя, чтобы эвакуировать иностранных наемников и командиров националистического полка «Азов».

Для блокирования судна по нему был открыт артиллерийский огонь. В результате произошло возгорание, а судно легло в дрейф. После этого его экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь, а также подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Конашенков подчеркнул, что пострадавших среди членов экипажа нет. Уточняется, что после досмотра сухогруз с экипажем будет конвоирован в порт Ейск.