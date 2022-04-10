Минобороны сообщило о попытке украинского сухогруза прорваться в порт Мариуполя

В Минобороны рассказали о попытке эвакуации командиров «Азова» из Мариуполя

Принадлежащий Украине сухогруз «Апачи» попытался прорваться в морской порт Мариуполя, чтобы эвакуировать иностранных наемников и командиров националистического полка «Азов». Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что очередная попытка киевского режима была предпринята вечером 8 апреля.

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Представитель Минобороны уточнил, что судно приписано к мальтийскому порту Валетта и следовало в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу под мальтийским флагом. Однако в 22 часа 38 минут по московскому времени, когда «Апачи» находился в 30 километрах юго-восточнее Мариуполя, он резко изменил курс следования и попытался прорваться в порт.

Конашенков отметил, что судно игнорировало требования российских пограничных кораблей выйти на связь по международному каналу и продолжало двигаться в направлении порта. Предупредительная артиллерийская стрельба не привела ни к изменению курса, ни к снижению скорости. Представитель оборонного ведомства добавил, что в это время на берегу наблюдались сигнальные костры, а судно вело радиообмен и передавало сообщение.

Я "Маньяк", иду к тебе «Апачи» сухогруз

Для блокирования судна по нему был открыт артиллерийский огонь. В результате произошло возгорание, а судно легло в дрейф. После этого его экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь, а также подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Конашенков подчеркнул, что пострадавших среди членов экипажа нет. Уточняется, что после досмотра сухогруз с экипажем будет конвоирован в порт Ейск.

7 минут кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по «Апачи» открывался артиллерийский огонь

Попытка эвакуировать «Азов» предпринимается не впервые

5 апреля Минобороны РФ сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах. По данным оборонного ведомства, Ми-8 направлялись для эвакуации главарей батальона «Азов». Они пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря.

Позднее бортовой техник вертолета Ми-8 украинской армии капитан Дмитрий Бурлаков заявил, что попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась, поскольку была плохо организована. Он пояснил, что экипажу вертолета поступила команда вылететь из города Днепр в зону ожидания, которая находится между ним и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения.

По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. «Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — признался он, добавив, что никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.

Другой пленный украинский солдат сообщил о 200-300 иностранных наемниках на «Азовстали». По его словам, на предприятии находятся человек 200-300 иностранцев, а также 1500-2000 бойцов полка «Азов». Солдат уточнил, что не знает, из какой страны прибыли наемники.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР. По словам российского лидера, конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.