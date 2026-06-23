Стоимость акций SpaceX обвалилась

Рыночная стоимость компании SpaceX Илона Маска за сутки обвалилась на 400 млрд долларов

Рыночная стоимость SpaceX за сутки обвалилась на 400 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

За сутки ценные бумаги космической компании Илона Маска упали в цене на 16,43 процента. Они подешевели с 185 долларов до 154,6 доллара, что привело к потерям капитализации на 400 миллиардов. Стоимость компании опустилась с 2,437 до 2,037 триллиона долларов.

После ралли, последовавшего за крупнейшим в истории IPO (первичным публичным размещением акций на фондовом рынке), SpaceX ворвалась в четверку самых дорогих компаний в мире, обойдя Amazon и Microsoft, однако 17 июня ее котировки стали падать.

Известный своими точными предсказаниями обвалов на фондовом рынке инвестор Майкл Бьюрри не стал вкладываться в акции компании Маска, а также усомнился в их достигавшей почти трех триллионов долларов капитализации. Эксперт уточнил, что не имеет отношения «ни к краткосрочным, ни к долгосрочным инвестициям» в SpaceX. По его словам, речь идет о «нишевой телекоммуникационной компании, генерирующей менее 20 миллиардов долларов годового дохода».