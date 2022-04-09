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Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации «Азова» из Мариуполя

Пленный летчик ВСУ: эвакуация «Азова» из Мариуполя провалилась из-за плохой организации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бортовой техник вертолета Ми-8 украинской армии капитан Дмитрий Бурлаков рассказал, что попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась, поскольку была плохо организована. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленный летчик входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь «азовцам», чей Ми-8 уже был сбит к тому моменту. «Нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», — сообщил он.

По его словам, экипажу вертолета было необходимо «перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды». «Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: "Запускайтесь"», — вспомнил он.

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Как рассказал Бурлаков, в полете экипаж получил сообщение о том, что был сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения вертолета, к которому они летели, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения.

По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения. «Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — признался он, добавив, что никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.

5 апреля Минобороны РФ сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах. По данным оборонного ведомства, Ми-8 направлялись для эвакуации главарей батальона «Азов». Они пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря.

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Марина Совина
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