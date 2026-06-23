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10:31, 23 июня 2026Ценности

Анна Чиповская в платье с глубоким декольте снялась для журнала

Актриса Анна Чиповская в платье с глубоким декольте снялась для журнала Umagazine
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tuponogova_volkova / @umagazine

Российская актриса театра и кино Анна Чиповская стала героиней съемки журнала Umagazine. Снимки опубликованы на странице модного издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя телезвезда снялась в черном платье с глубоким декольте, сидя за столом, а также в розовом блестящем платье с пайетками. На других снимках знаменитость позировала на улице в наряде с цветочным принтом, платье с перьями и белой юбке длины макси в сочетании с джемпером трендового сливочно-желтого цвета.

Автором съемки выступила фотограф Ольга Тупоногова-Волкова, а стилистом — Евгения Авайсова.

В июне 67-летняя Мадонна в микроюбке и чулках также снялась для журнала Interview Magazine.

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