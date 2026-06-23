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10:42, 23 июня 2026Россия

Ракетную опасность объявили в более чем 10 регионах России

Ракетную опасность объявили в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской областях
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ракетную опасность объявили в более 10 регионах России. Об этом стало известно «Абзацу».

По данным издания, сирены зазвучали в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Татарстане, Мордовии, Чувашии и Московском регионе. Небо над указанными территориями закрыто.

В Самаре остановили весь наземный общественный транспорт. Жителей Московской области предупредили о возможных сбоях связи и интернета.

22 июня украинские военные ударили ракетами по Воронежу. По последней информации, жертвами атаки стали пять человек, еще десятки людей получили травмы. Украина могла ударить по Воронежу новыми американскими ракетами, поставленными в рамках проекта ERAM (Extended Range Attack Munition, или «боеприпас увеличенной дальности»).

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