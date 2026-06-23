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10:21, 23 июня 2026Россия

Ракетную опасность объявили в Подмосковье

В Подмосковье объявили ракетную опасность
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жителей Подмосковья предупредили о ракетной опасности. Уведомление об этом появилось в приложении для экстренных оповещений «112 МО».

Населению рекомендовали укрыться в зданиях, на подземных парковках или переходах. Возможны перебои с интернетом.

Днем ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали крупнейший в России Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье. Никто не пострадал. Информация о повреждениях не приводилась.

Кроме того, 22 июня ВСУ предприняли ракетную атаку на Воронеж. Повреждения получило здание одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о пяти жертвах и десятках пострадавших.

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