Ракетную опасность объявили в Подмосковье

В Подмосковье объявили ракетную опасность

Жителей Подмосковья предупредили о ракетной опасности. Уведомление об этом появилось в приложении для экстренных оповещений «112 МО».

Населению рекомендовали укрыться в зданиях, на подземных парковках или переходах. Возможны перебои с интернетом.

Днем ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали крупнейший в России Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье. Никто не пострадал. Информация о повреждениях не приводилась.

Кроме того, 22 июня ВСУ предприняли ракетную атаку на Воронеж. Повреждения получило здание одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о пяти жертвах и десятках пострадавших.