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Силовые структуры
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10:38, 23 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты детали нового дела бывшего совладельца «Азбуки вкуса»

ГП передала в суд дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского о растрате ₽14 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Кирилл Якубовский

Кирилл Якубовский. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу владельца М2М Прайвет Банк и Азиатско-Тихоокеанского банка Павла Масловского, члена совета директоров этих кредитных организаций и экс-совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского, акционера М2М Прайвет Банк Андрея Новикова, исполняющей обязанности председателя правления банка Инны Ивановой, гендиректора «ППФИН Регион» Светланы Безруковой, управляющей филиалом Азиатско-Тихоокеанский банк в Москве Татьяны Шаблыко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигуранты дела обвиняются в организации преступного сообщества и растрате. По данным следствия, в 2011 году Масловский создал в Москве преступное сообщество, в которое вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, член совета директоров банков Андрей Вдовин, гендиректор «ФТК» Борис Мираков и другие. Они похитили под видом выдачи невозвратных кредитов подконтрольным компаниям более 14 миллиардов рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Пресненский районный суд Москвы.

Вдовин и Мираков скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в розыск.

В апреле 2025 года Якубовского приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение более 126 миллионов долларов у нескольких зарубежных компаний. Его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Масловский и Безрукова были приговорены к 13,5 года и 5 годам колонии общего режима соответственно, их также освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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