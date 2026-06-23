В работе Twitch произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе сервиса Twitch

В работе популярного стримингового сервиса Twitch в России произошел сбой. Об этом говорится на сайте по отслеживанию неполадок у интернет-ресурсов Downdetector.

За сутки портал зафиксировал более двух тысяч жалоб на работу платформы. Сообщения о сбое поступили из Нижегородской, Новосибирской, Самарской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

В комментариях многие пользователи заявили, что у них не загружаются видео. «Смотришь 30 секунд трансляции, две минуты отдыхаешь... И так на каждой трансляции», «Не грузит большинство трансляций», «Работает только чат, картинка отсутствует», «Не грузит именно видеопоток, остальное все прогружает нормально», — рассказали они в комментариях.

22 июня стало известно о масштабном сбое у ряда крупных интернет-сервисов. Так, в ряде стран перестала работать соцсеть X, а в США возникли проблемы с доступом сразу к нескольким площадкам.