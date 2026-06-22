В работе крупных интернет-сервисов произошел масштабный сбой

В работе X, Zoom и Reddit в США произошел масштабный сбой

В работе ряда крупных интернет-сервисов днем в понедельник, 22 июня, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи из ряда стран, в том числе США, Великобритании, Индии, Австралии, Канады и Германии, заявили о неполадках в работе соцсети X. Так, в Америке зафиксировано более 25 тысяч жалоб на сбой у ресурса, в Великобритании — более девяти тысяч.

При этом в США, по данным ресурса, возникли серьезные неполадки и в работе других ресурсов. Среди них развлекательный портал Reddit, сервис для видеозвонков Zoom, игра Fortnite и онлайн-редактор Canva.

На сбой у X пользователи соцсетей также массово жаловались в конце марта. О проблемах с доступом к платформе тогда заявили пользователи из Великобритании, Канады, Германии, Новой Зеландии, Австралии, Индонезии и других стран.

Перед этим сообщалось о масштабном сбое у Telegram. О неполадки в работе мессенджера рассказали пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии.