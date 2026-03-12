В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи Telegram из многих стран мира пожаловались на проблемы в работе мессенджера. О масштабном сбое в работе сервиса свидетельствуют данные портала Downdetector.

Среди прочих на неполадки в работе платформы жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии. По информации ресурса, они столкнулись с проблемами днем в четверг, 12 марта.

Кроме того, сообщения о перебоях в работе Telegram поступили из России и Белоруссии. Как заявили пользователи, у них не отправляются сообщения и не загружаются медиа.

Представители мессенджера комментариев по поводу сбоя не выпускали.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия, при выполнении которых Telegram избежал бы блокировки в России. По его словам, для этого руководству платформы необходимо выполнить положения российского законодательства и быть в контакте с властями России.

