Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:24, 26 марта 2026Интернет и СМИ

В работе соцсети X произошел глобальный сбой

Пользователи X по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети
Маргарита Щигарева
Фото: Carlos Barria / Reuters

Пользователи популярной соцсети X по всему миру пожаловались на неполадки в ее работе. О том, что у платформы произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Портал зафиксировал более 23 тысяч сообщений о сбое у X от пользователей, находящихся в США. Более 11 тысяч жалоб поступили из Великобритании и порядка четырех тысяч — из Канады. О неполадках в работе соцсети также заявили пользователи из Германии, Франции, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Индонезии и других стран.

Как пишет NDTV, в жалобах сообщается о трудностях с доступом к ленте X, проблемах со входом в соцсеть и невозможности публиковать контент.

12 марта стало известно о масштабном сбое у Telegram. На неполадки в работе платформы жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Турист с окровавленной головой прошелся по «кварталу красных фонарей» и попал на видео

    Готовивший атаку на военный аэродром в России сделал заявление на видео

    Ушедший из России бренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на открытие Ираном прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok