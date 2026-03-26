В работе соцсети X произошел глобальный сбой

Пользователи X по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети

Пользователи популярной соцсети X по всему миру пожаловались на неполадки в ее работе. О том, что у платформы произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Портал зафиксировал более 23 тысяч сообщений о сбое у X от пользователей, находящихся в США. Более 11 тысяч жалоб поступили из Великобритании и порядка четырех тысяч — из Канады. О неполадках в работе соцсети также заявили пользователи из Германии, Франции, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Индонезии и других стран.

Как пишет NDTV, в жалобах сообщается о трудностях с доступом к ленте X, проблемах со входом в соцсеть и невозможности публиковать контент.

12 марта стало известно о масштабном сбое у Telegram. На неполадки в работе платформы жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии.