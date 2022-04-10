Сын Джона Леннона нарушил обещание и впервые спел Imagine

Сын Джона Леннона Джулиан впервые спел песню Imagine в ходе благотворительного концерта

Британский певец Джулиан Леннон, старший сын покойного участника группы The Beatles Джона Леннона, впервые спел песню Imagine в ходе благотворительного концерта. Запись музыкального номера была опубликована на YouTube.

Отмечается, что 59-летний артист нарушил свое обещание никогда публично не исполнять культовую композицию отца. «Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире (...). Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — отметил Леннон.

Джулиан Леннон — сын Джона Леннона от брака с первой женой Синтией. Свой первый музыкальный альбом Valotte он выпустил в 21 год. Всего дискография артиста насчитывает семь пластинок.

Ранее стало известно, что британская рок-группа Pink Floyd представила новую песню впервые за 28 лет. Последний раз музыканты выпускали песню в 1994 году. Название нового трека группы — Hey Hey Rise Up.