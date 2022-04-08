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Pink Floyd выпустили первую песню за 28 лет

Британская рок-группа Pink Floyd впервые за 28 лет выпустила песню

Фото: Max Rossi / Reuters

Британская рок-группа Pink Floyd выпустила новую песню впервые за 28 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Последний раз музыканты выпускали песню в 1994 году. Название нового трека группы — Hey Hey Rise Up. Вместе с композицией музыканты также выпустили клип, который разместили на YouTube в полночь. В создании песни приняли участие Ник Мэйсон и Дэвид Гилмор, а также басист Гай Пратт (находился в составе группы в 1987-1995 и 2014 годах) и Нитин Соуни на клавишных. Идейный вдохновитель коллектива Роджер Уотерс не участвовал в создании сингла.

В марте Pink Floyd удалили музыку с цифровых платформ в России и Белоруссии. Об этом решении сообщил один из участников группы Дэвид Гилмор в Twitter, опубликовав официальное заявление: «Произведения Pink Floyd с 1987 года и до сегодняшнего дня, все сольные записи Дэвида Гилмора будут удалены со всех цифровых платформ в России и Белоруссии».

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Анастасия Астахова
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