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Pink Floyd удалит музыку с цифровых платформ в России и Белоруссии

Всю музыку Pink Floyd с 1987 года удалят с цифровых платформ в России и Белоруссии

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Британский музыкант и один из бывших участников группы Pink Floyd Дэвид Гилмор (David Gilmour) заявил, что произведения группы и его сольные записи с 1987 года будут удалены с цифровых платформ в России и Белоруссии. Он опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

«Произведения Pink Floyd с 1987 года и до сегодняшнего дня, все сольные записи Дэвида Гилмора будут удалены со всех цифровых платформ в России и Белоруссии», — говорится в заявлении.

Ранее украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) запретил использовать свои песни на территории Российской Федерации. Он также заявил, что разрывает контракты с российскими компаниями. Перед этим певец отменил все концерты в стране и принял решение не возвращать деньги за билеты зрителям.

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Марина Совина
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