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Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне

Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского на востоке Лондона

Фото: Lisa Leutner / AP

В районе Скелтон-роуд на востоке Лондона произошло нападение на сотрудника правоохранительных органов. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что полицейские прибыли на поступивший вызов о вооруженном мужчине, «страдающем психическим расстройством», в одном из домов. Когда стражи порядка прибыли на место, злоумышленник набросился на них с мачете. «Один офицер получил ранение в руку и был госпитализирован», — сообщает столичное МВД. Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Преступник пока не задержан, остальные сотрудники правоохранительных органов пытаются вести с ним переговоры.

В начале апреля сообщалось, что вооруженный ножом неизвестный ворвался в мавзолей Имама Резы в иранском городе Мешхеде и ранил по меньшей мере двух человек. Потерпевших госпитализировали, злоумышленник был задержан.

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Сергей Равин
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