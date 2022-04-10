Украина решила отказаться от закупок газа у Евросоюза

В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины отказаться от закупок газа в ЕС ради экономии

Украина намерена полностью отказаться от закупок газа у стран за счет более жесткой экономии, заявил советник главы «Нафтогаза Украины» Алексей Рябчин. Цитату приводит РИА Новости.

Так Рябчин ответил на вопрос о закупках российского газа через европейских посредников. По его мнению, «такой газ уже не российский, а европейский». Тем не менее, Киев откажется и от него.

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — подчеркнул он.

Кроме того, ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предложил странам ЕС заморозить на эскроу-счетах деньги, которые Россия получает за продажу газа, до вывода войск с территории Украины. Со стороны Украины, заверил Витренко, транзит будет сохраняться до тех пор, пока это возможно. Газ нужен Европе для удовлетворения собственных нужд. Кроме того, «Газпром» по-прежнему платит Киеву в долларах за прокачку.