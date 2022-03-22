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«Нафтогаз» предложил заморозить деньги России от продажи газа

Глава «Нафтогаза» Витренко предложил Европе не передавать России деньги за купленный газ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны могли бы заморозить на эскроу-счетах деньги, которые Россия получает за продажу газа, до вывода войск с территории Украины. С таким предложением в эфире Bloomberg TV выступил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Он объяснил, что заинтересованность России в получении этих денег очевидна из самого факта сохранности распределительной инфраструктуры. Передача газа продолжается, так как Москва не хочет наносить ущерб своим коммерческим интересам.

Со стороны Украины, заверил Витренко, транзит будет сохраняться до тех пор, пока это возможно. Газ нужен Европе для удовлетворения собственных нужд. Кроме того, «Газпром» по-прежнему платит Киеву в долларах за прокачку.

Ранее «Газпром» подтвердил, что прокачка газа через Украину продолжается в штатном режиме. По состоянию на 20 марта поставки шли в объеме 106,6 миллиона кубометров, что лишь немногим меньше предоплаченных 109 миллионов.

При этом российская компания не стала бронировать мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» на апрель. Поставки в этом направлении в Германию остановились 15 марта.

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Платон Щукин
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