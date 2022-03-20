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Стало известно о продолжении транзита газа через Украину в штатном режиме

«Газпром» рассказал, что транзит газа через Украину идет в штатном режиме

Фото: Shutterstock

Компания «Газпром» продолжает поставлять газ для транзита через Украину в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС.

Поставки идут в соответствии с заявками европейских потребителей — 106,6 миллиона кубометров на 20 марта.

Ранее стало известно, что физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в прямом направлении (из России в Германию) утром 15 марта остановился.

В марте Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России. При этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что регион не сможет отказаться от поставок энергоресурсов из России «со дня на день».

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Виктория Кондратьева
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