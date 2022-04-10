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Российский миллиардер раскритиковал подход к импортозамещению

Олег Дерипаска раскритиковал подход российских властей к импортозамещению

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский миллиардер, акционер «Русала» Олег Дерипаска раскритиковал подход государства к импортозамещению. Слова бизнесмена во время выступления на открытии Первого университетского лицея в Усть-Лабинске приводит РБК.

«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование», — сказал Дерипаска.

По его словам, сейчас российским предпринимателям «некуда бежать»: «Все, отбегались». Также он призвал не оказывать господдержку крупным банкам, сосредоточив ее на более мелких участниках рынка.

С начала спецоперации на Украине Дерипаска неоднократно выступал с громкими заявлениями. В частности, он призывал «заканчивать весь этот госкапитализм» и к скорейшему заключению мирных соглашений.

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Платон Щукин
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