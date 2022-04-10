Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в условиях санкций

Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России на 11,2 процента в условиях санкций

Всемирный банк прогнозирует, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

ВВП Украины может сократиться на 45,1 процента в зависимости от продолжительности конфликта на территории страны.

По словам специалистов Всемирного банка, прогноз зависит от того, как будет проходить спецоперация России на Украине, а также от ответа мирового сообщества.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии «в 2022 году объем производства сократится на 4,1 процента, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19», подчеркивается в докладе.

Ранее американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века. Так, в Goldman Sachs ожидают снижения не на семь процентов, как предполагали ранее, а на десять. При этом в 2023 и 2024 годах эксперты не исключают некоторого восстановительного роста — в районе 2,4 и 3,4 процента.